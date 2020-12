Deputado Evander Vendramini apresenta moção de congratulação aos combatentes de fogo que atuam no Pantanal de MS

O deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) apresentou uma Moção de Congratulação aos órgãos e pessoas envolvidos nos trabalhos de combate aos incêndios e queimadas no Pantanal sul-mato-grossense, durante sessão plenária da Assembleia Legislativa.





A moção foi encaminhada ao Ministério da Defesa, ao Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná, à Polícia Militar Ambiental do Estado do Mato Grosso do Sul, à Brigada PrevFogo do Ibama de Corumbá, ao 6º Distrito Naval de Ladário e aos sindicatos dos produtores rurais dos municípios de Coxim, Corumbá, Aquidauana, Anastácio e Miranda, pela soma de esforços e empenho nas ações de combate aos focos e incêndios, sobretudo, àqueles que atuam e atuaram in loco.





“É com imenso orgulho e prazer que apresento essa moção de congratulação aos envolvidos, pois, sem eles, o cenário do nosso bioma pantaneiro seria catastrófico por consequência das intensas queimadas que devastaram a flora e a fauna do Pantanal”, afirmou Evander em sua moção.





Conforme o parlamentar, a união entre as instituições públicas e a sociedade civil organizada para defender o Pantanal, que se encontra à mercê de queimadas de grandes proporções, está sendo muito bem-vista pela população e merece o reconhecimento do Poder Público. “Parabenizo cada uma das pessoas pelas ações aguerridas que demonstraram, e ainda demonstram, neste momento em que o Pantanal está sendo ameaçado por incêndios que devastam imensas áreas, destruindo a flora e matando a fauna de um dos nossos bens naturais mais preciosos”, destacou.





O deputado progressista ressaltou ainda, na homenagem, a coragem daqueles que atuam diretamente no combate às queimadas no Pantanal. “São pessoas que não titubearam quando o meio ambiente mais precisou. Eles combatem o fogo com eficácia e coragem e, por isso, peço que suas vidas sejam abençoadas e que tenham forças para continuarem a atuar com alegria e voracidade e, assim, defender o Pantanal e perpetuar sua fauna e flora, de forma que as futuras gerações possam desfrutar dessa maravilha da natureza”, finalizou Evander.









Por: Adriana Viana