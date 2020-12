Deputado Cabo Almi resume 2020 como o ano da resistência e diz que a vacina será a salvação da humanidade

deputado estadual Cabo Almi ©ARQUIVO

Este foi o ano da resistência, creio que não temos muito a comemorar, além de estarmos vivos, ou seja, a maior comemoração deste ano, é sobreviver a ele, essa é a leitura que faço no dia de hoje, assim foi iniciado o discurso da tribuna virtual pelo deputado estadual Cabo Almi, líder da bancada do PT na última sessão ordinária deste período legislativo de 2020 na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.





Espero que 2021, possamos ter um pouco mais de liberdade de ir e de vir neste planeta, pois não se trata apenas de uma questão isolada de Mato Grosso do Sul. Que esta vacina, em que pese alguns serem resistentes, que ela seja a salvação da humanidade. Eu não creio em saídas que não seja através da vacina para a nossa sobrevivência, pontuou o parlamentear.





Nós tivemos um período em que a curva declinou sobre os números dos contaminados, mas ela voltou a subir e, se nós não tivermos um cuidado redobrado, se o ser humano não entender a gravidade desta pandemia, esse Natal e Ano Novo pode ser transformado em tragédia para muitas famílias, não só no Mato Grosso do Sul, mas no Brasil e em todo o mundo.





Este é um momento de comemoração em silencio, este é o momento da comemoração da vida, que as famílias possam se reunir na sua menor quantidade e com todos os cuidados para que possamos aguardar a chegada da vacina em nosso país.





Hoje eu completo mais um aniversário (57), até o ano passado éramos dois aniversariantes neste dia 17, eu e o saudoso deputado Onevan de Matos, que perdeu a vida recentemente, atuava nesta casa de forma discreta, mas era possuidor de um carisma muito grande e deixou muitos amigos, por isso devo confessar que estou alegre por estar vivo, mas muito triste por não ver mais o Onevan de Matos entre nós.





Em aparte, o deputado Barbosinha (DEM), disse que a fala do deputado Cabo Almi foi uma: “manifestação em forma de oração e que é recebida pelos deputados e pela sociedade como uma prece de agradecimento a Deus pelo dom da vida e do sentimento de pesar e de tristeza por tantos amigos e colegas que partiram desta vida”.





Finalmente Cabo Almi disse que “gostaria de em nome do saudoso deputado Onevan de Matos e de todas as vítimas da Covid-19, que já são quase 2 mil no MS, que a mesa diretora propusesse e realizasse um minuto de silêncio em memória de todas as vítimas conhecidas ou não em nosso estado”.(apesar deste pedido ter sido acatado e, sido reiterado por Cabo Almi, o presidente Paulo Correa, provavelmente, por esquecimento, encerrou a sessão sem a realização do “minuto de silêncio”).





