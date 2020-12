Deputada Mara Caseiro solicita reforma e ampliação de Escola Estadual Eldorado

Segundo a deputada, a escola necessita de cuidados em sua estrutura física, para que o ambiente pedagógico seja adequado e seguro.

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) fez indicação de reforma e ampliação ao governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e à secretária estadual de Educação, Maria Cecília Amêndola da Motta, para reformar a Escola Estadual Eldorado. A solicitação aconteceu na sessão da última quinta-feira (26).





Segundo a parlamentar, a escola precisa de cuidados em sua estrutura física, para que o ambiente pedagógico seja adequado e seguro para as crianças e jovens que ali estudam.





“Tenho um grande carinho por essa escola que atende grande número de estudantes do Ensino Fundamental e Médio. Minha solicitação ao Governo do Estado é para a realização de obras de reforma e ampliação no local que, infelizmente não está em boas condições, impondo risco e vulnerabilidade não só aos estudantes, mas também aos docentes e todo o corpo administrativo”, disse.





Ao ressaltar a necessidade de uma boa estrutura escolar para a segurança e o bom desempenho dos alunos e professores em salas de aula, a deputada enfatizou a necessidade de reparos periódicos nas instalações prediais.





“É evidente que as instituições de ensino, especialmente as públicas, por atenderem a coletividade, tenham espaços coerentes para um lugar pedagógico de qualidade, com reparos constantes para continuidade da boa estrutura. É justamente por isso que fiz essa indicação e espero pelo seu pronto atendimento”, explicou Mara.





ASSECOM