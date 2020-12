Covid-19: SES trabalha para disponibilizar novos leitos em todo o Estado

Mais 683 novos casos de coronavírus foram registrados nas últimas 24 horas. Os números constam no boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde nesta segunda-feira, dia 14. Com isso, o número total de casos confirmados até agora é de 113.981. Média móvel de 1.247 casos ao dia, com taxa de contágio em 1,17.





O secretário de Estado Geraldo Resende explicou na live desta segunda-feira, que o Governo do Estado está trabalhando incansavelmente para disponibilizar novos para atendimento às vítimas da Covid-19, em todo o Estado. Porém, ele reforça que nada disso será suficiente se as administrações municipais e a população, não colaborarem adotando as medidas de segurança. Ele reforçou que a partir desta segunda-feira, dia 14, entra em vigor, em todo o Mato Grosso do Sul, o toque de recolher entre 22h e 5h.





Dos 113.981 casos confirmados, 98.556 estão sem sintomas e já estão recuperados, 13.476 ativos, e destes 643 estão internados. Os municípios com maior número de casos novos são Campo Grande com 319, Dourados com 89, Amambai 42 e Chapadão do Sul com 32 novos casos.





Quanto aos percentuais de ocupação de leitos, a macrorregião de Campo Grande tem 99% dos leitos ocupados, Dourados com 81%, macrorregião de Três Lagoas com 80% e de Corumbá 100% de ocupação.





Com dezoito novos óbitos confirmados, totalizamos 1.949 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul, desde o início da pandemia, uma média móvel de 15,4 óbitos por dia. Os óbitos são oito de Campo Grande. Dois em São Gabriel do Oeste, e Chapadão do Sul, Coxim, Deodápolis, Jaraguari, Miranda, Ponta Porã, Terenos e Três Lagoas registraram um óbito cada.





http://www.vs.saude.ms.gov.br . Lembrando que os exames para diagnóstico da doença podem ser agendados pelo telefone 0 800 647 0911. E os boletins periódicos você pode acompanhar no link:









Por: Katiuscia Fernandes





