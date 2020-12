Chef Lane Ferreira do Sarau do Aldredão cria “Ceia de Natal Delivery”

Depois do Sucesso do Sarau do Alfredão, das Festas, Peixadas, Eventos entre outros assuntos que envolvem a Culinária, a Chef de Cozinha mais Famosa de Campo Grande resolveu inovar este ano; Ceia Delivery, uma farta mesa de Natal na sua casa.





Lane Ferreira e natural da cidade paulista de Araçatuba, cursou duas faculdades mas resolveu mesmo seguir os passos do Pai e ajudar como Administradora a cuidar das Fazendas da Família. Entre um trabalho e outro veio à paixão pela culinária, sempre ligada ao campo Lane aprendeu a saborear as tradicionais comidas caipiras e o sabor e os segredos dos temperos caseiros. Atualmente ajuda seu esposo Dr. Alfredo Gomes preparando delicias da culinária no Boteco do Alfredão, bar este aberto especialmente para atender aos amigos e apaixonados pelo Sarau do Alfredão neste período de pandemia, e esta encerrando mais um Curso de Gastronomia, desta com o Chef Francês Jean Charles Quesnelle.





Este ano Lane resolveu inovar e também ajudar você que não quer se arriscar em filas de mercados, açougues, frutarias e se manter seguro da COVID19. Com a Ceia Delivery você receberá em casa uma Mega Ceia de Natal especialmente preparada pela Chef Lane, abaixo você confere este cardápio especial.





Entrada:





Tábua de frios montada em (tábua de mdf de 35 cm incluso), com seis tipos (200g de cd) + 250g de caponata +250g de patê de ricota + 200g de azeitonas, enfeita com uvas e morango, pronta pra servir.





Jantar:





1 kg Maionese de frango defumado





1 peru ( +ou- 4 kg)





1 joelho de porco (+ou – 2 kg)





1 kg Arroz com ervas





1 kg Farofa doce ou salgada. Tudo pronto pra servir





Sobremesa:





2,800 kg Bolo na taça de chocolate c/ castanha de Pará (taça de acrílico incluso)





Serve 6 pessoas





Contato:





Lane Ferreira (67) 99310-8686









ASSECOM