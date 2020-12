Caravina sugere diálogo franco e uma transição de governo tranquila

O presidente da Assomasul, Pedro Caravina ©EDSON RIBEIRO

O presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), Pedro Caravina, sugere um diálogo franco e uma transição de governo tranquila e harmônica entre os prefeitos que estão entregando seus cargos e seus sucessores, independe de ideologias partidárias.





Segundo ele, os atuais prefeitos não podem desprezar esse princípio legal e importante como parte do processo democrático do país que é dar condições para que o seu sucessor tenha um “diagnóstico” da situação do município que ele irá administrar nos próximos quatro anos de mandato.





“O nosso dever cívico e democrático foi cumprido. Chegou a hora de uma transição de mandato tranquila, independente de bandeira partidária, pois os novos gestores e gestoras têm um só compromisso: atuarem de forma articulada e colaborativa pelo desenvolvimento dos municípios sul-mato-grossenses, assegurando assim que todos os cidadãos e cidadãs tenham acesso a políticas públicas de qualidade”, orienta Caravina que também transmitirá o mandato no fim do ano.





Caravina reconhece, no entanto, que as equipes terão trabalho redobrado este ano, uma vez que o período de transição de governo do próximo mandato foi encurtado em razão da pandemia causada pela Covid-19 (novo coronavírus).





É que as equipes responsáveis pelo processo de mudança de gestão podem contar apenas com 30 dias de 2020 para os impactos da transição.





Por causa disso, é importante que os gestores eleitos e atuais sejam resolutivos, além de orientar suas equipes a serem ágeis para que toda a documentação seja analisada dentro do prazo estabelecido.





“O desejo da Assomasul é que todos, eleitos e reeleitos, exerçam uma gestão comprometida com os interesses sociais em 2021”, arrematou o dirigente municipalista.





INCUMBÊNCIAS





Entre as incumbências de uma equipe de transição estão diagnosticar a situação do município, possibilitando a análise de continuidade dos serviços prestados à população, conduzir reuniões com as diversas secretarias e unidades e verificar a necessidade de aditivos de contratos.





Durante o período, também elaborasse documentos de atividades e atas, além de receber e entregar arquivos importantes para o diagnóstico da situação da administração pública.





Por: Willams Araújo