CAPITAL| ‘Se eleito presidente vou levar a Câmara ao povo’, diz Vereador Carlão

Carlão foi reeleito para o seu 4° mandato, com expressiva votação como o parlamentar representante do setor comunitário da Capital e atualmente Carlão é o 1° secretário da Mesa Diretora da Casa de Leis e já exerceu as funções de 2° e 1° vice-presidente e 2° secretário, além de presidir Comissões Permanentes.





“Sou candidato a presidência da Câmara Municipal de Campo Grande e já estou reunindo várias lideranças representantes dos partidos que compõem a Casa. Pedindo apoio de todas as correntes políticas dos partidos. Proponho um trabalho voltado para a comunidade, levando a Casa de Leis novamente para os Bairros, pois precisamos ouvir e atender a população. Vamos apresentar um formato que faça a sociedade se sentir participando do Poder Legislativo”, afirmou Carlão.





O parlamentar também afirmou que vai retomar as organizações dos funcionários da Câmara. Tornar a Casa do Povo fortemente atuante nos problemas da cidade, como no combate às endemias e pandemias.





“2020 foi um ano atípico e ensinou a todos que a união faz a força. Por isso, como proposta para essa nova fase, sugiro essa união da sociedade campo- grandense com a Câmara. Se eleito terei essa meta: levar a Câmara ao povo e fazer o povo cada vez mais participante do Poder Legislativo Municipal”.









Por: Henrique Portilho