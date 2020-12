CAPITAL| Prefeitura antecipa 13º e servidores recebem pagamento nesta quinta-feira (10)

Anteriormente a previsão anunciada era do 13º salário ser pago dia 16 de dezembro, com a antecipação, o pagamento será dia 10

Servidores municipais de Campo Grande vão receber o pagamento do 13º salário nesta quinta-feira (10), conforme divulgado na manhã de hoje pelo site da prefeitura.





Anteriormente, no fim de novembro, a Sefin (Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças) havia anunciado a antecipação do pagamento para o dia 16 de dezembro, mas agora divulgou que vai antecipar ainda mais.





O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, explica ainda a importância da antecipação do pagamento. “É um dinheiro a mais que entra para as pessoas quitarem suas dívidas, fazerem as compras de Natal e movimentar a economia”, detalha Marquinhos.





O provisionamento do 13º salário começou em janeiro e a Prefeitura conseguiu assegurar o montante de R$ 100 milhões, suficiente para pagar a folha salarial dos servidores.









Por Ana Oshiro