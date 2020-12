CAPITAL| Lei do vereador Carlão institui Programa de Conscientização sobre a Síndrome de Down

Foi sancionada Lei de autoria do vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), instituindo o Programa de Conscientização e Combate ao Preconceito sobre a Síndrome de Down no Município de Campo Grande MS. Conforme o projeto, o programa visa orientação dos familiares e comunidade escolar com ações de orientação técnica, respeito, cuidados e formas de atendimento às pessoas com Síndrome de Down.





“A ideia do Projeto de Lei é que a criança com Síndrome possa desenvolver ao máximo suas potencialidades. Para isso, é de grande importância o envolvimento e o apoio da família. Mas ela não precisa estar sozinha. É importante que esse cuidado seja compartilhado com uma equipe multiprofissional e socialização e aceitação. A partir do momento que você dá estímulo e oportunidade, eles podem se desenvolver plenamente. A estimulação pode e deve acontecer em qualquer idade, mas se feita precocemente, as conquistas também podem vir mais cedo e com mais êxito”, justificou Carlão.





O Programa deverá envolver as famílias e a sociedade em geral e tratar a respeito das principais questões envolvidas na convivência, integração, respeito e ações de combate ao preconceito relacionado à Síndrome de Down e de outras síndromes similares.









Por: Janaina Gaspar