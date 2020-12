CAPITAL| Confira o que abre e o que fecha neste fim de ano em MS

Os Shoppings, bancos e o comércio da capital irão funcionar em horários especiais; já os serviços básicos de saúde estarão disponíveis por 24h.

Durante os feriados de fim de ano, nessa sexta-feira (25/12) e no dia 1 de janeiro, alguns serviços de Campo Grande estarão indisponíveis à população.





Confira os estabelecimentos que irão abrir e fechar durante o feriado:





Comércio





As empresas do comércio varejista e atacadista de Campo Grande, não irão abrir nos dias 25 de dezembro e 01 de janeiro. Já nos dias 22, 23, 28, 29 e 30 as lojas estarão funcionado das 8h às 21h.





O horário segue diferenciado para as vésperas de feriado, no dia 24 de dezembro as lojas de rua estarão abertas das 8 às 18h e no dia 31, das 8h às 16h.





Supermercados





Os supermercados de todo o estado funcionarão até às 20h nas vésperas de feriado, 24 e 31 de dezembro. Já no dia das comemorações, 25 de dezembro e 01 de janeiro, os estabelecimentos não irão abrir.





Shoppings





Shopping Campo Grande - Nos feriados de fim de ano todas as lojas estarão fechadas. A praça de alimentação e os locais de lazer devem funcionar facultativamente. Durante as vésperas de feriado o funcionamento será das 10h às 18h.





Norte-Sul Plaza – Com abertura facultativa no dias 25 dezembro e 01 janeiro, a praça de alimentação e os ambientes de lazer vão funcionar das 11h às 21h, porém a lojas permanecerão fechadas. Já durante a véspera, todo o shopping irá funcionar das 9h às 18h.





Pátio Central – Durante os feriados de Natal e Primeiro dia do ano o estabelecimento não irá abrir. Já no dia 24 de dezembro abre das 8 às 18h. Nos dias 26, 28, 29 e 30 as lojas estarão atendendo das 8 às 19h e a praça de alimentação funciona até às 20h. Dia 31 de dezembro, último dia do ano, o shopping irá funcionar das 8h às 16h.





Bosque dos Ipês – No feriado de Natal apenas a praça de alimentação irá funcionar das 11h às 18h. O horário dos dias também sofre alteração. No dia 23 as lojas e a praça de alimentação funcionam das 11h às 22h, já no dia 24, véspera de Natal, o funcionamento é das 11h às 18h.





Bancos





As agências bancárias da capital sul-mato-grossense funcionam das 08h às 10h nessa quarta-feira (24). O último dia útil do ano para atendimento ao público, com expediente normal para a realização de todas as operações bancárias, será no dia 30 de dezembro. Já no dia 31 (quinta-feira), as instituições financeiras não abrem para atendimento.





Ressaltando que as agências bancárias não funcionam em feriados oficiais, dessa forma, os bancos não funcionarão nos dias de Natal (25/12) e no primeiro dia do ano (01/01).





Detran





As agências do Detran de todo Estado estarão fechadas no feriado de Natal e voltam a atender normalmente na segunda-feira (28).





Fácil





A Rede Fácil permanecerá fechada na quinta-feira (24) e sexta-feira (25), retomando o atendimento ao público na segunda-feira (28).





Hemosul





A unidade do Hemosul de Campo Grande fecha na quinta-feira (24) e na sexta-feira (25). O atendimento retorna no sábado (26), das 7h às 12h, e volta a ser fechado no domingo (27). Na segunda-feira (28) o serviço será normal, das 7h às 17h.





Saúde





As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs), Unidades de Saúde Familiar (USFs) e Unidades Básicas de Saúde (UBSs) irão funcionar normalmente, 24h por dia.