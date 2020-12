CAPITAL| Aprovada LOA 2021 com 15 emendas financeiras e 90 indicativas de autoria do vereador Carlão

Foi aprovado, na sessão de hoje (17) da Câmara Municipal, o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA), que estima receitas e fixa despesas do Município de Campo Grande para o exercício financeiro de 2021, contendo 119 emendas dos vereadores, destas 15 são de autoria do vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB). A LOA foi aprovado, em primeira e segunda votações, em duas sessões extraordinárias). Agora, o Projeto 9.886/20, com o relatório incorporado, segue para sanção ou veto do prefeito Marquinhos Trad.





“Apresentei 104 emendas e, depois de análise técnica e financeira, 15 foram consideradas aptas. 90 emendas de minha autoria foram aprovadas como indicativas. Trata-se de emendas que resultam de demandas da população. Como a conclusão da UBSF do Jardim Presidente, Reforma da Escola Municipal do Coronel Antonino, Reforma das Emeis do Jardim Campo Belo, Lar do Trabalhador, Jardim Campo Verde e do Jardim Imperial. Instalação de cerca elétrica e detectores de metais nas Emeis e Escolas da Rede Pública Municipal. Obras de drenagem pluvial em todas as ruas do Parque Girassóis, nas ruas em que ainda não foi executada no Jardim Los Angeles e Jardim Mato Grosso. Passarela na Rua Marques de Herval no cruzamento com a Av. Cônsul Assaf Trad. Drenagem pluvial no Bairro Pioneiro, Jardim Uirapuru e Portal da Lagoa”, detalhou Carlão.





Inicialmente, os vereadores tinham apresentado 567 emendas ao projeto. A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos recebeu a maior parte das sugestões, totalizando 409 emendas. Na sequência, consta a Fundação Municipal de Esportes com 78 e a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) com 23 emendas. A área de urbanismo liderou com 65,2% das emendas apresentadas.





Por: Janaina Gaspar