CAPITAL| Agências dos Correios passam a abrir aos sábados, a partir de amanhã

Seis unidades ampliam funcionamento durante o mês de dezembro

Agência, na avenida Calógeras, é uma das que funcionará aos sábados

A partir deste sábado (12), os Correios ampliam o funcionamento em seis unidades de atendimento em diversas regiões de Campo Grande, durante o mês de dezembro. Confira a lista abaixo.





De acordo com os Correios, o objetivo é propiciar aos clientes mais comodidade e facilidade de acesso aos serviços dos Correios, especialmente neste período do ano, quando é observado um aumento do fluxo de postagens, devido às compras de final de ano e Natal, situação essa ainda mais impactada pela pandemia da COVID-19.





Com este novo horário, os clientes têm mais um dia da semana para ir à agência, podendo evitar aglomerações que são mais comuns durante a semana, em espaços comercias, por exemplo.





Agências dos Correios com funcionamento aos sábados em Campo Grande:





AC Okinawa – Shopping Campo Grande – das 10h às 18h;





AC Central – Calógeras – das 8:30h às 11:30h





AC Guanandi – Av. Bandeirantes – das 8h às 11h





AC Kadiweu – Comper Jardim dos Estados – das 8:30h às 11:30h





AC Piquiri – Comper Brilhante – das 8:30h às 11:30h





AC Coronel Antonino – Av. Consul Assaf Trad – das 8h às 11h









Fonte: CAMPO GRANDE NEWS