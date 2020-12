BATAGUASSU| Saúde abre cadastro nas unidades de saúde para castração gratuita de animais

A Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria Municipal de Saúde iniciou nesta terça-feira, dia 8 de dezembro, a etapa de cadastramento de tutores interessados em castrar seu animal doméstico através do programa de castração gratuita promovido pelo município.





Segundo a secretária municipal de Saúde, Maria Angélica Benetasso, os agendamentos já estão sendo realizados nas unidades de saúde começando nesta terça-feira (08.12) pela Estratégia da Saúde da Família (ESF) do bairro Jardim Acapulco, no período da período da tarde (13 às 17 horas), sendo que serão priorizados tutores de animais que fazem parte de programas sociais (demais datas informadas abaixo).





A iniciativa, de acordo com a secretária, é uma parceria entre Codevale (Consórcio Público de Desenvolvimento do Vale do Ivinhema) e os 10 municípios pertencentes ao Consórcio, com autorização do Ministério Público (MP) e do Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS (CRVMS).





"Bataguassu fez a aquisição da unidade móvel e irá emprestá-la ao Codevale, que, em contrapartida, fará a aquisição de insumos e equipamentos para a realização dos procedimentos cirúrgicos. A iniciativa contará também com a parceria dos profissionais dos municípios atendidos (médicos veterinários) para realizar as cirurgias", observa.





As castrações estão marcadas para os dias 14 e 15 de dezembro (segunda e terça-feira), na sede da Secretaria Municipal de Saúde, atendendo na primeira etapa da ação, 40 cães machos.





O objetivo, conforme Maria Angélica é controlar a população canina bem como diminuir a incidência de casos de leishmaniose e combater os maus tratos promovidos em animais. "A ideia é controlar o número de espécies circulando principalmente nas ruas, visando minimizar os impactos de abandono de animais e evitando também a proliferação da leishmaniose ”, salienta.





Para o Distrito de Nova Porto XV, a castração de animais domésticos deve ser feita em uma próxima etapa.





Confira as datas para cadastramento por unidades de saúde





08/12 - ESF Jardim Acapulco (período da tarde) - 13 às 17 horas;





09/12 - ESF Rita Guardini Pacheco - Central (período da manhã) - 7 às 11 horas;





09/12 - ESF Rubens Kimura - Jardim Santa Maria (período da tarde) - 13 às 17 horas;





10/12 - ESF Jardim São Francisco (período da manhã) - 7 às 11 horas;





10/12 - ESF Dr. Lúcio Ferreira Rosa - Jardim Campo Grande (período da tarde) - 13 às 17 horas;





CASTRAMÓVEL





Adquirido no ano passado, o castramóvel - unidade móvel veterinária será utilizado para realização de procedimentos de esterilização cirúrgica gratuita para o controle de natalidade de animais domiciliados e não domiciliados (cães e gatos) do município.





A unidade é equipada com centro cirúrgico, sala de pós-operatório, sala para higienização, armário, espaço para recuperação, ar condicionado, balança e macas.





O investimento para a aquisição do equipamento foi na ordem de R$ 142.990 mil, recursos provenientes de indenização.





