BATAGUASSU| Reforma e ampliação do Estádio "Sebastião Taboca" é inaugurada no Distrito de Nova Porto XV

A Prefeitura de Bataguassu, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel) inaugurou no último dia 8 de dezembro, às 19 horas (horário de Brasília), as obras de reforma e ampliação do Estádio Municipal "Sebastião Taboca" localizado no Distrito de Nova Porto XV.





O espaço, que recebe competições esportivas municipais passou por melhorias como a reforma dos vestiários e banheiros com a substituição de piso e adequação de dispositivos de acessibilidade; construção de arquibancada e adequação no campo de futebol. Completa a lista de melhorias a adequação e reforma da quadra da areia; e a adequação da iluminação do campo.





Foram investidos R$ 465.996,95 mil em recursos próprios para a execução da obra.





Durante o ato, o prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB) destacou que as melhorias propostas são reivindicações antiga dos desportistas da área, que proporcionará maior conforto aos torcedores e aos atletas que usufruem do espaço esportivo. "Temos agora um local totalmente readequado para o desenvolvimento das competições esportivas", comentou o gestor.

Caravina informou aos presentes que outros investimentos prosseguem em andamento na localidade como a reforma e ampliação do Centro de Educação Infantil (CEI) "Ana Maria Berro"; a reforma da Escola Municipal "Pedro Domingues de Figueiredo" e a construção do Píer Turístico. "São obras que nossa administração municipal deixará em andamento devido o encerramento do mandato, mas com recursos em caixa para que sejam concluídas", garantiu.





O secretário municipal de Esportes e Lazer, Francisco Lopes Cardoso Júnior (Júnior Batata) parabenizou a administração pelos importantes investimentos executados durante os últimos anos na área do esporte não só no Distrito de Nova Porto XV como em Bataguassu. "Além dessa obra aqui no Distrito de Nova Porto XV, entregaremos ainda este mês a obra de reforma do Estádio Municipal de Bataguassu. São ações que mostram o compromisso da administração com o esporte bataguassuense", considerou.





O vereador Cleyton Rodrigo da Silva também agradeceu a administração municipal pelo importante investimento em Nova Porto XV e destacou que "as melhorias propostas são uma grande conquista para os amantes do futebol do Distrito", salientou.





Presenças





Estiveram presentes no evento, o vereador Dennis Thomazini; o subprefeito do Distrito de Nova Porto XV, João Carlos da Silva; os secretários municipais de Assistência Social, Trabalho e Política para Mulheres; Edivam Dolaci Siviero; e de Desenvolvimento Econômico, Rafael Muchon; a diretora da Escola Municipal "Pedro Domingues de Figueiredo", Elza Machado; a diretora da CEI "Ana Maria Berro", Anelise Frietz; o ex-secretário de Esportes e Lazer, Fábio Eduardo da Silva além de servidores da Semel e os vereadores eleitos Jaime Aragão (Jaime do XV) e Eliane de Oliveira Souza Santos.





ASSECOM