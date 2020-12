BATAGUASSU| Prefeitura entrega 85 unidades habitacionais no Município

“Estou muito feliz pela conquista da minha casa própria. Agradeço a Deus por ter concretizado esse sonho de uma vida. Com certeza, é um dia muito especial, uma data que ficará marcada como o dia da grande vitória ”.





Esse foi o sentimento da beneficiária Danielle da Silva ao receber uma das 85 moradias do Programa Habitacional "Meu Lar", ação da Prefeitura de Bataguassu.





A solenidade desenvolvida ontem (11.12), às 17 horas, no bairro Jardim Santo Antônio fez parte da programação alusiva ao aniversário de 67 anos do município. Devido a pandemia da Covid-19, o evento não teve público para evitar aglomeração de pessoas.





Durante a entrega das chaves às famílias beneficiadas pelo programa que tem o total de 100 unidades habitacionais construídas pelo município (85 em Bataguassu e 15 edificadas no Distrito de Nova Porto XV), o prefeito Pedro Arlei Caravina (PSDB) destacou que o projeto habitacional é fruto de uma Lei Municipal [nº 2.658/2019, de 6 de dezembro de 2019] e que o desejo da administração era atender mais famílias com o projeto.





"Gostaríamos de entregar casas para todas as pessoas de Bataguassu que precisam de uma moradia, mas infelizmente isso não é possível. Outros programas habitacionais virão e outras pessoas serão beneficiadas", disse ele.





Caravina frisou que as casas foram construídas em um prazo recorde de um ano e direcionadas para os mais necessitados. "O sentimento é de dever cumprido. Nós trabalhamos sem nenhuma indicação, sem nenhum jeitinho. As famílias foram selecionadas de acordo com a Lei, de acordo com as necessidades e com base em critérios técnicos. Abrimos oportunidade para denúncia, para recursos, para poder entregar as casas para as pessoas que mais necessitavam, da forma mais justa possível", considerou.





O Programa Habitacional "Meu Lar" atendeu famílias com renda bruta de até R$ 2 mil além de ser pautado em requisitos como ser residente há mais de cinco anos no município; não ter sido beneficiado por qualquer programa habitacional, em qualquer lugar do Brasil e não possuir nenhum outro imóvel.





Cada moradia possui 44,48 m² cada e são compostas por dois quartos, banheiro, sala de estar/jantar, cozinha e área de serviço externa. As casas foram construídas nos bairros Jardim Santo Antônio, Jardim Vila Nova, Jardim Bongiovanni e Jardim Campo Grande.





"Todas as moradias foram construídas com muito carinho, com muito empenho. Por isso, pedimos a cada um que cuidem de suas casas, que não as aluguem e não as vendam. Essas moradias possuem uma excelente qualidade, são construídas com laje, possuem janelas com esquadrias de alumínio, são diferentes de qualquer casa de outros programas habitacionais além de já serem entregues com infraestrutura de rede de água e energia elétrica; iluminação pública e ruas pavimentadas", citou.





Para a construção, foram investidos recursos próprios na ordem de R$ 5.973.661, 88 milhões. Os beneficiários receberam kits compostos pela chave do imóvel; termo de recebimento [do imóvel]; manual do morador emitido pela construtora com informações técnicas sobre as moradias e telefone de contato da referida empresa; torneira para o tanque e o mapa de localização dos lotes.





Presente no evento, o vereador Dennis Thomazini (PSDB) parabenizou as famílias beneficiadas com a casa própria e salientou a importância da conquista da moradia.





"Vocês são merecedores do reconhecimento da administração municipal, que por meio de um trabalho sério atendeu as necessidades da população e entrega a chave da casa própria para vocês, oportunizando que vocês possam sair do aluguel, morar com dignidade e dar segurança a suas famílias".





"Espero que essas moradias tragam dignidade, paz, tranquilidade. Desejo a cada beneficiário muita felicidade em seu lar, cuidem, zelem e honrem essa moradia, que é patrimônio de suas famílias", completou o vereador.





Representando a secretária municipal de Assistência Social, Trabalho e Política para Mulheres, Edivam Dolaci Siviero, que não pode comparecer ao evento, o chefe do Núcleo Municipal de Assistência Social, Danilo Augusto Silva parabenizou todos os beneficiários pela conquista da casa própria.





"Parabenizo cada um de vocês pela conquista da casa própria assim como a equipe do Núcleo Municipal de Habitação, que trabalhou arduamente para que essa entrega ocorresse. Essas casas trarão a todas as suas famílias dignidade social. Desejo felicidade a todos nesse novo lar".





Acompanharam o evento, secretários municipais e famílias beneficiárias.





Antes da entrega, a Banda Musical "Ambrósio Lemes" realizou a apresentação de músicas como a "Canção à Bataguassu" e o tradicional "Parabéns a você" marcando o aniversário de 67 anos de Bataguassu.





DISTRITO DE NOVA PORTO XV





As 15 moradias do Programa Habitacional "Meu Lar" localizadas no Distrito de Nova Porto XV serão entregues aos beneficiários na próxima segunda-feira, dia 14 de dezembro, a partir das 17 horas (horário de Brasília). Devido a pandemia da Covid-19, o evento não terá público para evitar aglomeração de pessoas.





ASSECOM