BATAGUASSU| Prefeitura entrega 15 unidades habitacionais do "Meu Lar" no Distrito de Nova Porto XV

Município se torna um dos únicos do Estado a entregar casas populares construídas com recursos próprios

O sonho da casa própria se tornou realidade para mais 15 famílias residentes no Distrito de Nova Porto XV. Na última segunda-feira (14.12), às 17 horas (horário de Brasília), a Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Política para Mulheres, por meio do Núcleo Municipal de Habitação realizou a solenidade de entrega das unidades habitacionais do Programa "Meu Lar", no Distrito.





Durante a cerimônia, o prefeito Pedro Arlei Caravina (PSDB) destacou que Bataguassu é um dos únicos municípios do Estado a entregar casas populares construídas com recursos próprios e lembrou que nos últimos anos muitos investimentos foram direcionados ao Distrito.

"Nos últimos oito anos, o Distrito de Nova Porto XV teve um tratamento diferenciado por nossa gestão. Só no que se refere a habitações, entregamos 160 moradias para famílias da localidade", revelou o gestor, referindo-se aos programas habitacionais Lote Urbanizado, FGTS, Meu Lar e Programa Minha Casa Minha Vida – Sub 50.

Sobre o Meu Lar, Caravina disse que o sentimento é de dever cumprido, já que todo o processo de seleção das casas ocorreu da forma mais transparente possível. "Trabalhamos sem nenhuma indicação, sem nenhum jeitinho. As famílias foram selecionadas de acordo com a Lei, com base em critérios técnicos, levando em consideração renda aliada ao número de filhos. Abrimos oportunidade para denúncias para poder entregar as casas para as pessoas que mais necessitavam, da forma mais justa possível".





O Programa Habitacional "Meu Lar" é fruto da Lei Municipal nº 2.658/2019, de 6 de dezembro de 2019, em atendimento a famílias com renda bruta de até R$ 2 mil além de ser pautado em requisitos como o candidato ser residente há mais de cinco anos no município; não ter sido beneficiado por qualquer programa habitacional, em qualquer lugar do Brasil e não possuir nenhum outro imóvel.





Cada moradia possui 44,48 m², são compostas por dois quartos, banheiro, sala de estar/jantar, cozinha, área de serviço externa e são feitas de laje, com janelas com esquadrias de alumínio possuindo infraestrutura de rede de água e energia elétrica; iluminação pública e ruas pavimentadas. No Porto XV, elas foram construídas em uma área do município localizada na rua 11 de setembro. Para a construção, somadas as 85 moradias de Bataguassu foram investidos recursos próprios na ordem de R$ 5.973.661, 88 milhões.





Presente no ato, o vereador Dennis Thomazini (PSDB) parabenizou as famílias beneficiadas com a casa própria e salientou a importância da conquista da moradia.





"Quero parabenizá-los pela conquista da casa própria e parabenizar mais uma vez a administração municipal pelo olhar de cuidado com as famílias por ter realizado esse importante investimento. Moradia representa dignidade. Essas casas são de uma excelente qualidade e são patrimônio de suas famílias, cuidem delas, zelem, não as aluguem e não as vendam", argumentou o vereador.





A secretária municipal de Assistência Social, Trabalho e Política para Mulheres, Edivam Dolaci Siviero, também parabenizou todos os beneficiários pela conquista da casa própria. "Parabenizo cada um de vocês pela conquista da casa própria. Desejo felicidade a todos nesse novo lar".





Acompanharam o evento, o subprefeito do Distrito de Nova Porto XV, João Carlos da Silva além de secretários municipais e famílias beneficiárias.

ASSECOM