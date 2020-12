BATAGUASSU| Prefeitura divulga lista de famílias pré-aprovadas no Programa Habitacional FGTS Subsidiado

A Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Política para Mulheres, por meio do Núcleo Municipal de Habitação divulga nesta quarta-feira (30.12), a lista de famílias com os cadastros pré-aprovados no Programa Habitacional Financiado com Subsídio (FGTS).





http://www.diariooficialms.com.br/assomasul (página 47). A relação está disponível em Diário Oficial (edição de 30.12) e pode ser consultada através do link(página 47).





Segundo a chefe do Núcleo Municipal de Habitação, Ariele Jerônimo, após a divulgação da listagem, os pré-aprovados devem aguardar o retorno da Caixa Econômica Federal (CEF), que prossegue com a etapa de análise das conformidades do programa entre as famílias e a posterior elaboração dos contratos para assinatura.





Ariele reitera que a lista divulgada ainda não é a oficial, ou seja, a relação poderá sofrer alterações caso as famílias não estejam de acordo com as avaliações promovidas pela CEF.





PROGRAMA





O Programa FGTS Subsidiado visa financiar, por intermédio da CEF, com recursos do FGTS e subsídio Federal e do Estado, em parceria com os municípios, a construção de casas. Ele é direcionado para famílias com renda entre R$ 1.300,00 a R$ 4 mil.





Para participar, o cidadão não pode ter casa própria; não deve ter sido beneficiado em outro programa habitacional ou ter recebido subsídio do FGTS; não poderá ter restrição cadastral e deve possuir renda dos componentes do financiamento e a capacidade de pagamento, exigidos pelo agente financeiro do programa.





Em Bataguassu, são 64 unidades habitacionais em fase de construção em uma área destinada pelo município localizada no bairro Residencial Jardim São Pedro. As moradias possuem dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço com acessibilidade.





No decorrer desta semana, o prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB) acompanhado pelo diretor presidente da entidade Conssol, Auro da Silva; da chefe do Núcleo Municipal de Habitação, Ariele Jerônimo e do responsável pela construção das moradias, Carlos Ângelo Busanelli estiveram em visita no local onde as unidades estão em fase de construção.









