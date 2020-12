BATAGUASSU| Município completa 67 anos nesta sexta-feira (11)

O município que fica entre a divisa de Mato Grosso do Sul e São Paulo celebra sua emancipação política administrativa.

O município de Bataguassu, distante 330 quilômetros de Campo Grande, celebra hoje (11) sua emancipação político administrativa. A cidade, localizada na divisa entre os estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo, completa 67 anos de autonomia em 2020,.





Bataguassu tem 23 mil habitantes. A cidade, também, é conhecida como “Morada dos Tucunarés”, por conta da grande quantidade do peixe encontrado nos rios que cortam Bataguassu.





Além da pescaria e belezas naturais, os restaurantes locais são uma atração a parte da cidade.





Devido a pandemia do novo coronavírus, agora em uma segunda onda no Mato Grosso do Sul, neste ano o aniversário da cidade não contará com festa.





Por Giovana Martini