BATAGUASSU| Cras I inicia distribuição de kits de higiene e limpeza para famílias em situação de vulnerabilidade social

A Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Política para Mulheres, por meio do Centro de Referência em Assistência Social (Cras I) iniciou em Bataguassu, a distribuição de 500 kits compostos por produtos de higiene e limpeza para atender famílias em situação de vulnerabilidade social e famílias beneficiárias do BPC (LOAS) do município.





De acordo com a secretária municipal de Assistência Social, Trabalho e Política para Mulheres, Edivam Dolaci Siviero Santos, a entrega faz parte das medidas de enfrentamento e prevenção a Covid-19 e estão previstas por portaria do Governo Federal com relação as políticas socioassistenciais (ações do Suas no combate a Covid-19).





Edivam explica que os kits são compostos por sabão em pó (caixa), sabonetes, água sanitária e sabão em barra. "São produtos diversos para apoiar o enfrentamento ao Novo Coronavírus, auxiliando na limpeza dos ambientes e até mesmo na higiene das mãos, protegendo as pessoas para que corram menos risco de se infectar com o vírus", comentou a secretária. O investimento é na ordem de R$ 15.070,00.





O cronograma de distribuição, segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Política para Mulheres, prossegue em andamento tanto em Bataguassu como no Centro de Referência em Assistência Social (Cras) do Distrito de Nova Porto XV.





Além da secretária Edivam, estiveram presentes no ato de entrega dos kits, o chefe de Núcleo de Assistência Social, Danilo Augusto Silva; a assistente social, Herica Okidoi e demais servidores do Cras.





ASSECOM