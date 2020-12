BATAGUASSU| Caravina prestigia solenidade de passagem de comando do Corpo de Bombeiros

©Sérgio Melucci

O prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB) acompanhou na última sexta-feira (11.12), às 18 horas (horário de Brasília), a solenidade de passagem de comando do 17º Subgrupamento de Bombeiros Militar em Bataguassu.





Major Teller Soares Ribeiro deixa o comando da unidade. Quem assume é o capitão Bruno Vilela.





A transmissão do cargo foi realizada nas dependências da Câmara de Vereadores e foi presidida pelo coronel Marcos de Souza Meza, comandante dos Bombeiros do Interior do CBM/MS, que no ato, agradeceu a Teller pelo período em que esteve à frente do comando da unidade bem como desejou ao capitão Bruno Vilela sucesso na nova missão.





Em seu pronunciamento, Caravina externou seus agradecimentos ao major Teller pela parceria firmada nos últimos anos entre município e Corpo de Bombeiros.





"Bataguassu possui uma parceria muito forte com as forças de segurança pública. No que se refere ao Corpo de Bombeiros, em especial, temos a Defesa Civil, que muito tem contribuído em apoio a situações críticas que ocorrem no município", destacou o prefeito, que salientou ainda o apoio da Prefeitura anteriormente para a construção da sede própria do Corpo de Bombeiros e o apoio financeiro para o gerenciamento do Projeto Bombeiros do Amanhã além do apoio para a recente conquista de duas novas viaturas.

Referindo-se ao major Teller, Caravina desejou sucesso e êxito em sua nova jornada e desejou boa sorte ao capitão Vilela deixando a administração municipal à disposição para auxiliar o 17º Subgrupamento em ações voltadas à população.





O juiz da Vara do Trabalho, Antônio Arraes Avelino desejou ao capitão Vilela muito sucesso e sabedoria para que possa dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelo major Teller. "Nós criamos uma parceria muito significativa e queremos que essa parceria continue", frisou o juiz, que desejou ao comandante substituído [major Teller] que tenha êxito em sua caminhada.





Em suas palavras de despedida, major Teller agradeceu a todos que contribuíram com o desempenho de seu comando nos últimos anos em Bataguassu.





Estiveram presentes na solenidade, a promotora de Justiça, Patrícia Padovan; o coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Roledo; o delegado de Polícia Civil, Daniel Wollz Marques; o diretor do presídio de Bataguassu, Luiz Fernando da Silva Jesus entre outras autoridades.





O 17° SGBM é responsável pelo atendimento nos municípios de Bataguassu, Santa Rita do Pardo e Anaurilândia.





