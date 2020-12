BATAGUASSU| Caravina inaugura Complexo de Segurança Pública

12ª Delegacia Regional atenderá além de Bataguassu os municípios de Anaurilândia, Brasilândia e Santa Rita do Pardo

O prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB) inaugurou ontem (14.12), a sede do Complexo de Segurança Pública localizado no município, que engloba a 12ª Delegacia Regional de Polícia (DRP), a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), 1ª Delegacia de Polícia Civil e a Unidade Regional de Perícias (Urpi).





Na cerimônia, que contou com público restrito devido a pandemia da Covid-19, Caravina comentou sobre o momento de alegria e poder realizar um sonho de anos atrás.





"Muito mais do que um prédio, essa obra representa não só preparar Bataguassu para o presente, mas principalmente para o futuro. Só existiam 11 regionais no Estado e muitos outros municípios estavam pleiteando essa 12ª Regional, municípios até com estrutura maior do que Bataguassu e nós conquistamos a Delegacia Regional, fruto de articulação política, amizade e confiança em nosso município. Agradeço ao governador Reinaldo por mais essa parceria", destacou o prefeito.

Caravina lembrou que "a 12ª Delegacia Regional de Polícia vai trazer segurança como um todo, mas que vai trazer principalmente o Instituto Médico Legal e o Instituto de Criminalística".





Presente no ato, o delegado geral da Polícia Civil, Marcelo Vargas também exaltou a importância da vinda da 12ª Delegacia Regional para Bataguassu, que proporcionará maior agilidade principalmente para a realização de perícias necroscópicas.





"Bataguassu, Santa Rita do Pardo e Anaurilândia pertenciam a sede da regional de Nova Andradina. Quando pensamos nas estruturas de segurança pública, esquecemos de uma coisa simples, mas que é muito complexa, que é o Instituto Médico Legal (IML). Um simples exame de corpo de delito sem a presença de um médico legista no município traz um transtorno enorme para quem passa pelo problema, dificuldade que será sanada com a regional. Isso é muito importante e traz a um avanço muito grande", observou.

Vargas disse ainda que o Governo do Estado está empenhado em melhorar a estrutura da Polícia Civil no Estado e que "já está em andamento o curso de formação de novos investigadores e escrivãos, com total de 260 novos policiais, sendo que alguns deles virão para reforçar o trabalho em Bataguassu", informou.





As novas unidades da segurança pública, parceria entre Prefeitura de Bataguassu e Governo do Estado ficam localizadas em um novo e moderno complexo localizado na Avenida Padre Anchieta, no Jardim São Francisco, e totalizam quase 2.000 m² de área construída. Foram investidos R$ 3 milhões para a construção das sedes.





Criada por meio do Decreto nº 15.253, de 4 de julho de 2019 do Governo do Estado, a DRP de Bataguassu conta com sala do Delegado Regional, cartório e cartório central; sala para o Setor de Investigações Gerais (SIG) e Núcleo Regional de Investigações, além de recepção, banheiros, copa e alojamento para os policiais.





A DAM possui sala para confecção de boletim de ocorrência, sala de assistente social, sala para delegada, sala de investigação, sala de reconhecimento, cartório central e duas celas. Juntos, os dois prédios totalizam 546 m² de área construída e somam R$ 745.672,95 em investimentos.





Na construção do prédio da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu foram investidos R$ 1.328.499,52. Com área total de 805,50 m², a unidade conta com sala para a Polícia Militar, sala de investigação, sala de reuniões com capacidade para 43 lugares, sala de boletim de ocorrência, cartório, cartório central, sala de delegado, depósito para materiais apreendidos, pátio para veículos e 4 celas.





Já o prédio da Unidade Regional de Perícias tem área construída de 564 m², com Sala Lilás, sala de médicos, sala de paramentação, sala de necropsia, alojamento, sala de exames, Núcleo Regional de Criminalística, Núcleo Regional de Medicina Legal, sala acústica e pátio coberto para a realização de perícias em veículos. O total investido na construção do prédio é de R$ 926.557,14.





Em seu pronunciamento, o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira agradeceu a todos que estiveram envolvidos para a conquista desse sonho e destacou a importância da integração entre Poderes Executivo e Legislativo; e forças de segurança pública estadual e federal - Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros - em apoio as ações voltadas para garantir a segurança das pessoas.





"Esse reforço na segurança pública principalmente em Bataguassu, que é rota de contrabando, descaminho e tráfico de drogas será de grande importância. Quero agradecer ao município pela cedência de área e aporte de recursos municipais para a execução da obra; ao Ministério Público que buscou apoiar essa iniciativa, que vai proporcionar mais segurança a população regional".





Além da inauguração, houve a assinatura entre os presentes dos termos de cessão de uso da estrutura do Complexo de Segurança Pública entre Prefeitura de Bataguassu e Governo do Estado.





Estiveram presentes no evento, o prefeito de Santa Rita do Pardo, Cacildo Dagno Pereira (PSDB); o diretor do Departamento de Polícia do Interior da Polícia Civil, delegado Ivan Barreira; o delegado regional de Bataguassu, Juvenal Laurentino Martins; o promotor de Justiça e Meio Ambiente, Edival Goulart Quirino; o vereador Dennis Thomazini (PSDB); além de demais representantes da Polícia Civil do Estado; do Executivo Municipal, Polícia Militar; Corpo de Bombeiros e Ministério Público.





ASSECOM