BATAGUASSU| Câmara retoma Sessões Ordinárias segunda-feira após vereadores terem contraído Covid-19

Sessões Ordinárias foram suspensas por duas semanas

A Câmara de Vereadores de Bataguassu realizará na próxima semana, as duas Sessões Ordinárias suspensas por falta de quórum. Parte dos vereadores e servidores da Casa de Leis contraíram Covid-19 e ficaram em isolamento domiciliar, conforme as orientações sanitárias em vigor para evitar a propagação do vírus.





A informação foi divulgada nesta sexta-feira (18) através de portaria publicada em Diário Oficial.





Conforme o documento, o presidente da Casa de Leis, Maurício do XV determina que as Sessões sejam realizadas nos dias 21 e 22 de dezembro (segunda e terça-feira), às 9 horas (horário de Brasília) em compensação as Sessões suspensas dos dias 7 e 14 de dezembro.





O presidente da Casa de Leis destaca no documento "a existência de matérias importantes a serem deliberadas e votadas ainda nesta legislatura".





A portaria informa ainda que o expediente da Câmara de Vereadores será realizado das 8 às 14 horas (horário oficial de Brasília) nas referidas datas e que as Sessões Ordinárias serão realizadas sem a presença do público, com transmissão online e ao vivo pelo site www.cmbataguassu.ms.gov.br