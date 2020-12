Bancada federal de MS define três projetos para Lei de Diretrizes Orçamentárias

O Congresso Nacional deverá em semana de esforço concentrado votar, no próximo dia 16 de dezembro, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2021. Como coordenador da bancada federal de Mato Grosso do Sul, o senador Nelsinho Trad organizou ontem reunião online com os deputados federais e senadores do Estado para definir as emendas que serão apresentadas nessa data.





A LDO estabelece as metas e prioridades para o ano seguinte, são diretrizes para orientar o orçamento de 2021. “Na LDO, as emendas não estabelecem valores, são apenas metas para 2021, sobre o dinheiro que será destinado ao Estado ano que vem, tivemos que adiar as indicações pela falta de acordo em torno do processo orçamentário que passou para fevereiro de 2021”, comentou o senador Nelsinho Trad.





De acordo com o coordenador da bancada federal de Mato Grosso do Sul, três projetos foram escolhidos dentro das regras da LDO.





São eles:





- Construção do anel rodoviário na BR-262 - 158 - em Três Lagoas;





- Adequação do trecho rodoviário Bataguassu - Porto Murtinho - na BR-267/MS (Rota Bioceânica);





- Construção de trecho rodoviário no entroncamento da BR-163 (Rio Verde de Mato Grosso) e entroncamento da BR-262 (Aquidauana) na BR-419.





ASSECOM





