AUXÍLIO EMERGENCIAL| Última parcela sai hoje para trabalhadores com benefício final 4

1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família recebem o pagamento do auxílio emergencial extensão, nesta terça-feira

Quarta e última parcela do Auxílio Emergencial Extensão será paga hoje (15) pela Caixa Econômica Federal, para 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família cujo número do NIS termina em 4.





Ao todo, serão pagos R$ 416 milhões. O valor é de R$ 600,00 para mães solteiras e mulheres chefes de família e R$ 300,00 para os demais beneficiários. O dinheiro já pode ser movimentado com o Cartão Cidadão nos canais de autoatendimento, lotéricas, correspondentes Caixa ou pela conta Caixa Fácil.





Os pagamentos são feitos da mesma forma que o benefício do Bolsa Família. O calendário desta parcela segue até 23 de dezembro. Em janeiro, com a previsão de fim do auxílio emergencial, esses beneficiários voltam a receber as parcelas habituais do Bolsa Família.









Por Ana Oshiro | 15/12/2020 06:30