Assomasul cede área ao Conselho dos Secretários Municipais de Saúde

A diretoria da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) firmou parceria institucional com o Cosems (Conselho dos Secretários Municipais de Saúde de Mato Grosso do Sul) visando à construção de sua sede em espaço cedido pela entidade municipalista.





A cessão de parte da área da Assomasul, localizada em região estratégica de Campo Grande, foi aprovada pela diretoria executiva da entidade no dia 6 de outubro deste ano com objetivo de fortalecer e proporcionar maior efetividade nas ações conjuntas em favor dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.





Pelo acordo firmado, a obra da sede administrativa da Cosems será construída sem ônus e responsabilidade da Assomasul, além da manutenção do prédio a ser incorporado ao patrimônio da entidade municipalista que já comporta outros conselhos municipais em sua sede própria.





O presidente da Assomasul e prefeito de Bataguassu, Pedro Caravina, avalia como importante a cessão do espaço, considerando a ideia de aproximação com o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde em torno de maior representatividade de seus pleitos em prol dos municípios do Estado.





“Uma das prerrogativas da Assomasul é fortalecer os municípios de Mato Grosso do Sul e, na verdade, o Cosems também faz esse trabalho em favor do municipalismo. Hoje, a Assomasul já comporta em sua estrutura o Confaz-M (Conselho dos Secretários Municipais de Receita, Fazenda e Finanças do MS), o Coegemas (Colegiado Estadual de Gestores Municipais da Assistência Social de MS), a Undime-MS (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação de MS), e agora o Cosems que, com recursos próprios, pediu a cessão da área para poder ter a sua sede própria junto a Assomasul”, explicou Caravina.





Isso, segundo ele, vai agregar valor e facilitar a comunicação entre a diretoria da Assomasul e a diretoria do Cosems.





“É uma forma de maior proximidade para que as políticas públicas de saúde possam ser implantadas nos municípios com maior eficiência. Então, a importância é aproximar todos os setores da administração pública da Associação dos Municípios que tem entre seu mister esse apoio aos municípios em todas as áreas, assim como a saúde pública”, acrescentou.





No prédio da Assomasul também funcionam três consórcios públicos municipais: Cidema (Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Integrado das Bacias dos Rios Miranda e Apa), Cidecol (Consórcio Intermunicipal Para o Desenvolvimento da Costa Leste) e Codevale (Consórcio Público de Desenvolvimento do Vale do Ivinhema), além da parceria com o Cetran-MS (Conselho Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) e com a Aprefex-MS (Associação dos Prefeitos e Ex-Prefeitos de MS), a partir de janeiro.









Por: Willams Araújo