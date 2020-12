ARTIGO| Tempo de planejar 2021

Autor: Wilson Aquino*

Dezembro é um tempo de vida de maior ansiedade e agitação. As pessoas correm como nunca, com mil coisas na cabeça e por fazer. Pensam nas férias trabalhistas que deverão tirar nos próximos dias ou na virada do ano; no recesso de Natal; em gastar ou não todo o 13º salário com presentes; onde passar o Natal, o Ano Novo; nas contas que virão no início de 2021, como as matrículas escolares, IPTU, IPVA... são tantas coisas para se pensar e tão pouco tempo para decidir. E dessa forma o tempo voa e se aproxima mais e mais de um novo ano cheio de novos e velhos desafios.





Em meio a esse turbilhão de pensamentos, a mente também é implacável na cobrança de tudo aquilo que ficou para trás, no campo das ideias, do planejamento e desejo de materialização.





E se nesse balanço natural de toda mente humana o indivíduo concluir que pouco ou quase nada avançou positivamente nos 12 meses que se findam, entram em estado de tristeza, de desânimo e muitos acabam entrando em depressão.





Queira ou não, a mente cobra sim tudo aquilo que se planejou executar ao longo do novo ano e não conseguiu. Planos como: de voltar a estudar; de arrumar um emprego; ou mudar para um emprego melhor; fazer cursos de aperfeiçoamento profissional; comprar a tão desejada casa própria; casar; ter filhos... foram tantas ideias e planejamentos, que lamentavelmente não saíram do papel. E isso frustra. Entristece realmente.





Mas não se pode desistir. É preciso ser perseverante e insistente nos planos de vida. Deve-se refletir sobre os motivos que impediram suas realizações e trabalhar para driblá-los no novo ano que se inicia em alguns dias.





A grande vantagem do homem é sua capacidade de mudar o seu jeito de agir e de pensar a cada amanhecer. Todos têm essa liberdade e esse poder de realmente alterar sua forma de ver e de fazer as coisas.





Além disso, o homem conta também com um poderoso aliado para alicerça-lo e fortalece-lo em todo e qualquer processo de mudança, de busca de metas e materialização de objetivos na vida. Trata-se de Deus, que Está à disposição de absolutamente todos os homens para Lhes dar forças e orientações sobre os caminhos que devem adotar para alcançar o sucesso.





O ideal é fazer planos realmente possíveis de serem realizados, mesmo que ao custo de muito esforço e dedicação. A pessoa deve também dar um passo de cada vez e ser perseverante, mesmos diante dos inúmeros obstáculos que certamente surgirão.





“Todo esforço tem sua compensação”, essa não é apenas uma simples frase. Além de verdadeira é como uma Lei Universal, que realmente tem grande fundamento.





E todo projeto (saudável) que tem as mãos do Senhor sobre ele, se o indivíduo assim o desejar, tem maiores chances de ser alcançado ao longo dos novos 12 meses que se iniciarão. Deus ama todas as pessoas e Tem muitas bênçãos para dar, além das que Ele já concede a cada a cada um, a cada amanhecer.





Tudo o que o homem precisa fazer para merecer essas bênçãos é busca-Lo em oração e também na obediência aos Seus mandamentos e ensinamentos que estão muito bem claros e estampados nas Escrituras Sagradas há mais de 2 mil anos.





O indivíduo precisa também ficar atento com o que deseja e observar tudo o que já recebe, pois, as maiores bênçãos Dele não são apenas sobre coisas materiais e sim espirituais como a salvação, a esperança, a alegria e tantas outras que nos confortam e nos dão forças para continuar o caminho da melhor maneira possível, nesta longa estrada da vida.





E para que não duvides das promessas do Senhor, veja o Ele diz em Deuteronômio (7:12-13): “Será, pois, que, se ouvindo estes juízos, os guardardes e cumprirdes, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais;





E amarte-te-á, e abençoar-te-á e te fará multiplicar; abençoará o fruto de teu ventre, e o fruto da tua terra, o teu grão, e o teu mostro, e o teu azeite, e a criação das tuas vacas, e o rebanho do teu gado miúdo, na terra que jurou a teus pais dar-te”





*Jornalista e Professor