Articulação do deputado Barbosinha com o Governo assegura ligação de asfalto em bairro de Dourados

A sintonia de propósitos e ações entre o mandato do deputado Barbosinha (DEM) com o Governo do Estado é a responsável, mais uma vez, pela concretização de antiga reivindicação da comunidade residente na região do bairro Idelfonso Pedroso, às margens da rua Coronel Ponciano, em Dourados.





Reivindicação encaminhada pelo parlamentar, acolhendo solicitação feita pelo vereador Cido Medeiros (DEM) em nome da comunidade, será contemplada pelo Governo, por meio da Agesul (a Agência estadual de Gestão de Empreendimentos), conforme aviso de lançamento de licitação publicado na edição desta quinta-feira (3) do Diário Oficial do Estado.





A Agesul vai abrir dia 21 as propostas para a contratação de empresa responsável pela execução de obra de infraestrutura urbana – incluindo pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais - no bairro Idelfonso Pedroso, no município de Dourados, conforme o aviso publicado no Diário Oficial.





“A realização de obras de pavimentação asfáltica nessa região, sobretudo com a ligação da Rua DA-1, no bairro Dioclécio Artuzi, acesso ao Residencial Ildefonso Pedroso, vai contemplar diretamente usuários do Posto de Saúde que funciona na região, uma vez que, devido à falta do asfalto, a Rua DA-1 vira um verdadeiro atoleiro em dias chuvosas, tornando-se intransitável e dificultando o acesso da população ao Posto de Saúde, o que acaba colocando em risco a vida de todos”, justificou o vereador ao pedir a intervenção de Barbosinha junto ao Governo.





A população dos dois bairros e, por extensão, de toda a região que será contemplada, pode agora vislumbrar “melhores condições de trafegabilidade e mais qualidade de vida para os moradores, graças à sensibilidade do governador Reinaldo Azambuja que determinou a ação imediata para que essa pavimentação seja realizada no trecho solicitado”, agradeceu Barbosinha.





Por: Luciana Bomfim