ALEMS| Em ano de pandemia, deputados apresentaram 316 projetos em 124 sessões

Em ano marcado por pandemia, os deputados estaduais mantiveram as votações na Assembleia por meio virtual e presencial, com a apresentação de 316 projetos ao longo de 2020, com 124 sessões feitas em plenário. O balanço das atividades foi divulgado hoje (17), na última sessão antes do recesso.





“Agradecemos a todos os servidores, aos parlamentares, que somaram esforços para que os trabalhos da Assembleia Legislativa continuassem com a mesma excelência mesmo diante de todas as dificuldades deste ano”, destacou o presidente da Assembleia, o deputado Paulo Corrêa (PSDB).





O tucano destacou que a expectativa é que em 2021 a situação melhore em função da pandemia do coronavírus. Corrêa ponderou ao longo da semana, que mesmo com as sessões virtuais, nunca teve falta de quórum nas votações, inclusive tendo uma média de mais de 20 parlamentares por sessão.





No balanço divulgado foram ainda 9.439 proposições, entre vetos, indicações, moções, requerimentos, emendas e ofícios. Dos 316 projetos apresentados, 104 continuam em tramitação e poderão ser avaliados a partir do ano que vem. Neste montante foram três propostas de emenda constitucional.





Sessões – Em função da covid-19, os deputados tiveram várias mudanças nas rotinas de votação. Já na segunda quinzena de março mudaram os trabalhos para o sistema virtual, permanecendo apenas o presidente e o primeiro-secretário (Herculano Borges) no plenário da Casa de Leis.





Em novembro deste ano os deputados resolveram adotar o sistema “misto”, onde o parlamentar poderia escolher entre ir até o plenário para as votações ou continuar pelo modelo virtual. Assim eles seguiram até o final do ano.









Por Leonardo Rocha