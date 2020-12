Águas Guariroba é uma das empresas eleitas como “Lugares Mais Incríveis para Trabalhar 2020”

A Águas Guariroba está no ranking “Lugares Incríveis para Trabalhar 2020”, divulgado nesta terça-feira (01) pelo portal UOL e Fundação Instituto de Administração (FIA). A premiação destaca as empresas brasileiras com os mais altos níveis de satisfação entre os seus colaboradores.





O ranking foi elaborado principalmente com base na percepção dos trabalhadores de cada companhia, que preencheram um formulário de pesquisa FIA Employee Experience (i-FEEx) de clima organizacional da empresa. Além do índice de clima organizacional, o levantamento leva em consideração o índice de gestão de pessoas, índice de liderança – avaliando aspectos-chave para uma atuação positiva das lideranças – e índice CEO, que considera a avaliação dos colaboradores sobre a gestão do principal executivo da empresa.





Entre os principais destaques analisados pela premiação, está no vasto panorama sobre os desafios enfrentados pelas empresas na gestão de pessoas no mercado de trabalho, como a adaptação ao Home Office devida ao cenário de pandemia da Covid-19.





“A Águas Guariroba trabalha constantemente para oferecer as melhores condições de trabalho a todos os nossos colaboradores. Isso significa, em última análise, respeito a cada um na certeza de que uma empresa inclusiva, plural e aberta ao novo contribui na construção de uma sociedade mais moderna e evoluída” destaca o diretor-presidente da Águas Guariroba, Themis de Oliveira.





De acordo com a coordenadora de Recursos Humanos da empresa, Eleine Rocha, estar presente em mais um ranking de empresas incríveis para trabalhar é sinônimo de orgulho. “Manter a Águas Guariroba entre as melhores e mais bem posicionadas empresas do Brasil é motivo de orgulho e satisfação. Este feedback positivo mostra que estamos com práticas consolidadas de gestão de pessoas e os colaboradores reconhecem este trabalho”, avalia.





Mais de 300 empresas participaram da pesquisa “Lugares Incríveis para Trabalhar 2020”. As companhias com as maiores pontuações receberam uma auditoria independente com o objetivo de checar e comprovar as práticas descritas nos formulários preenchidos pelos colaboradores e nos relatórios enviados pelos RHs das empresas.





A Águas Guariroba faz parte da Aegea Saneamento, que atende mais de 8,9 milhões de pessoas com serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto em 57 cidades brasileiras. A companhia está presente no ranking “Lugares Incríveis para Trabalhar 2020” com concessionárias de oito cidades: Ariquemes (RO), Campo Grande (MS), Primavera (MT), Sinop (MT), Manaus (AM), Teresina (PI), Serra (ES) e Vila Velha (ES).









Por: Jefferson Gonçalves