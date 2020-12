4 dicas para organizar suas finanças para 2021

Brasil registra mais de 4,6 milhões de endividados; para não fazer parte ou para sair desta estatística, organizar as finanças é fundamental

Sem dúvidas, 2020 foi — e ainda tem sido — extremamente desafiador, devido à pandemia de Covid-19 que atingiu o mundo. O desemprego aumentou, a economia declinou e, pior, o vírus levou muitos a óbito. Apesar da turbulência, uma pesquisa da Hibou e Score Group revela que 50% dos brasileiros estão esperançosos para 2021. Além da aguardada vacina, muitos esperam que a economia e os setores prejudicados pela pandemia se restabeleçam.





Financeiramente, o brasileiro também enfrentou sérias dificuldades. Embora 66,9 milhões tenham sido beneficiados com o Auxílio Emergencial (dados da Caixa Econômica Federal), outros 4 milhões de brasileiros recorreram a empréstimos financeiros, segundo o IBGE. Além disso, vale destacar: o país já registra mais de 4,6 milhões de endividados.





Diante deste cenário, organizar a vida financeira para 2021 é uma prioridade. Confira boas dicas para organizar as finanças e começar o ano sem preocupações financeiras.





Quanto entra? Quanto sai?





Ter uma visão clara da realidade financeira é o primeiro passo para mudar. É necessário, portanto, reunir todos os gastos de forma clara em uma planilha, aplicativo ou papel para entender para onde o dinheiro está indo. Esse mapeamento ajudará a identificar se o que entra é suficiente e onde é possível cortar gastos. Neste ponto, cancelar alguns serviços e bloquear o cartão de crédito ajudará a impedir novas cobranças.





Há dívidas em atraso?





Ao mapear a realidade financeira, é possível identificar as dívidas com mais clareza. Elas existem? Estão em dia ou estão atrasadas? Se há atraso, negociar dívidas é essencial para colocar a vida financeira em dia, especialmente se a pendência é de cartão de crédito ou cheque especial, que apresentam as maiores taxas de juros do mercado financeiro. A dica aqui é entrar em contato com as empresas e identificar as condições e ofertas de pagamento ou quitação.





Hora de fazer mais dinheiro





Com as informações da sua vida financeira mais claras, já é possível entender o quanto mais de dinheiro é necessário para colocar as coisas em ordem. Pedir um aumento é uma opção, mas há outra forma de ganhar dinheiro: fazendo renda extra. O seu ofício ou formação te possibilita oferecer serviços freelancer? Há coisas em casa que não usa mais e é possível vender? Sabe fazer doces e salgados para comercializar? Existem muitas formas de ganhar um dinheiro a mais no fim do mês.





É preciso pensar no futuro





Já parou para pensar o que leva tantas pessoas ao endividamento? O descontrole financeiro pode acontecer por diferentes razões, mas entre as principais estão a falta de planejamento e situações emergenciais. Imprevistos levam as pessoas a gastarem mais no cartão de crédito, a usarem o limite do cheque especial e a solicitarem mais empréstimos. Mas uma simples mudança de hábito pode evitar dores de cabeça: reserva de emergência.





Ao identificar todo o cenário da vida financeira e fazer renda extra, é possível poupar um pouco todos os meses para fazer uma reserva a ser utilizada em momentos de emergência, sem precisar recorrer a outras soluções de crédito. Esse dinheiro pode ser investido em CDB’s com liquidez diária, por exemplo. Ele ficará rendendo e, assim que preciso, poderá ser resgatado com lucro, sem provocar endividamentos.





***