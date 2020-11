TRÊS LAGOAS| Angelo Guerreiro, do PSDB, é reeleito prefeito do Município

Ângelo Guerreiro (PSDB) votou por volta das 11h30 (de MS) deste domingo (15) — Foto: Redes Sociais/Reprodução

Angelo Guerreiro, do PSDB, foi reeleito prefeito de Três Lagoas, na região leste do estado, em primeiro turno neste domingo (15). Com 100% das urnas apuradas por volta das 21h55 horas, ele teve 33.331 votos, o que correspondia a 63,92% dos votos válidos, contra 11.606 votos de Fabricio Venturoli, do Republicanos, 22,96%.





Votos brancos 2.409 (4,17%) e nulos 3.255 (5,63%). Houve ainda 26.163 (31,16%) abstenções.





Biografia





Ângelo Chaves Guerreiro nasceu em Presidente Bernardes (SP) no dia 3 de dezembro de 1968. Ingressou na vida pública em 2004, ano em que foi eleito vereador de Três Lagoas. Em 2008, foi reeleito vereador. Para deputado estadual, ele também participou da disputa nos anos de 2006, 2010 e 2014. Ao lado do vice, Paulo Salomão, Ângelo Guerreiro continua no comando da cidade nos próximos quatro anos. O candidato tem R$ 548.693,58 em bens declarados, entre uma fazenda e um rancho, cabeças de boi, veículos antigos e carretas.





Renée Venâncio (PL) e disputou pela primeira vez o cargo de prefeito. Em anos anteriores, ele tentou a candidatura como suplente ao cargo de vereador e em 2016 foi eleito por coeficiente partidário também para vereador. No ano de 2018, Venâncio concorreu para suplente de deputado federal. Neste ano, tem como vice o candidato Aguinaldo Garcia. Ao todo, conforme declaração no TSE, Renée tem R$ 100 mil declarados, incluindo uma casa e uma caminhonete.





Por G1