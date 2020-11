Tacuru elege prefeito do Patriota com apoio do deputado Lídio Lopes

O município de Tacuru agora conta com o prefeito Rogéro Torquetti do Patriota que foi eleito com mais de 66% dos votos válidos. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a cidade tem uma população estimada em mais de 11.600 habitantes e faz divisa com os municípios de Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas, Japorã, Iguatemi e Amambai.





De acordo com o presidente do Patriota em MS, deputado estadual Lidio Lopes a população de Tacuru será a beneficiada com a administração do Rogério Torquetti juntamente com a atuação parlamentar do deputado pelo município. “Juntos, eu na Assembleia Legislativa destinando emendas e o Rogério no executivo, faremos um grande trabalho em prol do cidadão de Tacuru”, destaca Lidio Lopes.





O deputado Lidio Lopes é recordista de emendas parlamentares que contemplam as cidades que compreendem o Cone Sul, principalmente Tacuru, onde os recursos já proporcionaram a aquisição de ambulâncias, veículos, academia ao ar livre, moveis para Ceinfs, entre outros. “Isso é o resultado do nosso trabalho como parlamentar. O município de Tacuru, assim como as demais cidades de MS podem contar sempre com o meu apoio para juntos lutarmos pelo desenvolvimento de MS”, disse Lidio Lopes.





ASSECOM