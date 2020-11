Solicitações do deputado Neno Razuk visam melhorias em bairros de Campo Grande e Dourados

Visando a melhoria da mobilidade urbana em bairros de Campo Grande e Dourados, o deputado estadual Neno Razuk solicitou serviços de cascalhamento em ruas, construção de ponte e abertura de avenida. O primeiro caso se trata da Rua Graciana Maria do Rosário, no Bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Capital.





Ali, conforme informações dos moradores, é urgente que seja feita uma intervenção pois, em dias chuvosos o acúmulo de água na rua, em trecho entre as Ruas Nair Alves de Castro e Abadia Mafalda Pereira Souza, causa inúmeros transtornos aos que trafegam no local.





Outro pedido visa a construção de ponte de concreto na travessia do córrego Laranja Lima, localizado no Travessão Isaías Marques (5ª linha), no Distrito de Vila Vargas, em Dourados. A atual condição da travessia é crítica, o que pode prejudicar o escoamento da safra e o tráfego de veículos do transporte escolar no próximo ano.





Ainda para Dourados, o deputado solicitou que seja viabilizado Projeto da Avenida Wilson Gabiatti, interligando o Jardim Canaã III ao Jardim Água Boa, na cidade de Dourados. A intenção é que seja feita a abertura da avenida, de forma a melhorar o acesso aos bairros, iniciativa que também vai beneficiar outros bairros como Jardim Colibri, Flamboyant e Terra Roxa.





ASSECOM