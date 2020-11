Sol predomina e domingo será de bastante calor no Estado

O sol segue predominando em todas as regiões de Mato Grosso do Sul neste domingo (22). A meteorologia indica que o dia será de tempo claro com períodos de parcialmente nublado e sem expectativa de chuva.





Neste dia a umidade do ar atingirá estado de atenção à saúde com variação entre 70% a 30%. Devido a secura o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) recomenda cuidados como, aumento da ingestão de líquidos, cuidado com idosos e crianças, umidificar ambientes e evitar aglomerações.





O vento fraco em todas as regiões deve aumentar a sensação de calor. As temperaturas poderão variar entre de 17°C a 38°C e na capital variação está estimada em 21°C a 34°C.





Por: Mireli Obando