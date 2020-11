Sefaz realiza leilão de mercadorias apreendidas em MS

A finalização do certame se dará em duas etapas: a primeira no dia 19 de novembro para arremate dos lotes 1 ao 540 e no dia seguinte o martelo será batido para os demais – 541 ao 1.072). Nas duas oportunidades as retas finais acontecem a partir das 8h30 no horário do MS. O interessado deve providenciar o cadastro pelo portal www.reginaaudeleiloes.com.br e efetuar os lances de forma online.