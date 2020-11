Ruas da Capital recebem sinalização semafórica a pedido do deputado Barbosinha

Sinalização instalada na Avenida Guaicurus com a Rua Brigadeiro Tiago



A Avenida Guaicurus nos cruzamentos com a Rua Brigadeiro Tiago e Hilário da Rocha, no Bairro Universitário, em Campo Grande, receberam esta semana nova sinalização semafórica a pedido do deputado estadual Barbosinha (DEM-MS).





O parlamentar havia solicitado o reforço na sinalização das vias que atualmente são vias de grande fluxo e linha de ônibus do Bairro Universitário.





Devido à falta de uma sinalização adequada os locais eram palco de inúmeros acidentes, inclusive com vítimas fatais.





“A população estava bastante preocupada e insegura com as condições atuais e essa medida era extremamente necessária para garantir melhores condições de trafegabilidade e segurança dos condutores, passageiros e pedestre que ali transitam diariamente”, justificou o deputado.





O parlamentar ainda solicitou reforço na sinalização da esquina da Avenida Guaicurus com a Rua dos Democráticos e aguarda que a Prefeitura execute o serviço.





A sinalização foi executada pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito - AGETRAN e pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – SISEP. O pedido da instalação do equipamento foi encaminhado, à época, para os responsáveis pelas pastas Rudi Fiorese (SISEP) e Janine de Lima Bruno (AGETRAN), respectivamente.

A Rua Hilário da Rocha também recebeu a sinalização solicitada por Barbosinha









Por: Luciana Bomfim