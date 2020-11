RIO NEGRO| Buda do Lair é reeleito prefeito do Município

Com 92,3% das urnas apuradas, candidato já tinha 2.004 votos

Buda do Lair conquistou reeleição em Rio Negro ©Divulgacand

A cidade de Rio Negro, distante 116 quilômetros de Campo Grande, reelegeu Buda do Lair (PSDB) para comandar a prefeitura da cidade por mais 4 anos. Com a eleição conquistada com 2.004 mil votos, 75,64% do total, nessa primeira parcial, o vice-prefeito eleito na chapa é Eronias (PSD).





Na disputa com o prefeito reeleito estavam Vanderlei Amorim, o De Amorim (PP) e Elio Gonçalves, o Elio do Bico (PTB).





O placar da primeira parcial, com 92,3% das urnas apuradas mostra a seguinte quantidade de votos: De Amorim com 22,41% (596 votos) e Elio com 2,26% ( 60 votos). Até o momento, a cidade contabiliza 44 votos brancos, o que representa 1,57% do total, e 89 nulos, 3,19% do total.





De acordo com os números do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), 3.784 mil eleitores estavam aptos a votar no município. Na evolução do eleitorado monitorada pela Justiça Eleitoral, neste ano Rio Negro teve menos eleitores aptos do que nas eleições municipais de 2016. Há 4 anos, eram 4.108 eleitores aptos para ir às urnas.