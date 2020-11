Reservatório de etanol de usina de MS explode e fica destruído pelo fogo

Corpo de Bombeiros foi chamado para o local por volta das 6h (de MS). Combate é feito por militares e trabalhadores da empresa.

Bombeiros controlam chamas no tanque de etanol ©Corpo de Bombeiros/Divulgação

Um dos reservatórios de etanol de uma usina sucroenergética, em Rio Brilhante, a 165 quilômetros de Campo Grande, explodiu e ficou destruído pelo fogo na manhã desta terça-feira (17).





Segundo informações do Corpo de Bombeiros, que foi chamado para o local por volta das 6h (de MS), o fogo no reservatório está muito alto e o combate é feito por militares e funcionários da própria usina.





Os militares encontraram perto do tanque destruído um capacete usado por trabalhadores do local, no entanto, até a publicação desta reportagem não havia sido verificada nenhuma vítima.





Na usina há outros três tanques de etanol, os quais estão sendo resfriados para evitar outras explosões. Funcionários foram liberados e o local está isolado.

Tanque de combustíveis destruído pelo fogo ©Corpo de Bombeiros/ Divulgação









Fonte: G1