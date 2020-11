Rede de fast-food Subway inicia sua campanha de Black Friday

O Subway, rede norte-americana de fast-food especializada na venda de sanduíches, divulgou as ofertas para a Black Friday deste ano. A ação da rede foi nomeada Sub Week, venderá 2 lanches por R$15,90 e será realizada entre os dias 23 a 29 de novembro de 2020.





Ela segue uma tendência que vem se tornando cada vez mais popular no Brasil, onde restaurantes, principalmente os das grandes redes, vendem parte dos produtos do cardápio por um valor especial no final de novembro.





As ofertas do Subway para a data contemplam lanches de três sabores famosos na rede: Frango Empanado, que é uma combinação de empanado de frango com queijo e vegetais à escolha do cliente; Frango, que leva frango assado acompanhado com vegetais e molhos; Steak Churrasco, combinação de carne bovina com acompanhamentos à escolha.





Para saber mais informações sobre a disponibilidade, consulte a loja Subway mais próxima de sua região.





Subway Week





Local: Subway de todo o Brasil





Data: de 23 a 29 de novembro de 2020





Informações: Testa pra Mim Testa pra Mim https://www.testapramim.com.br/black-friday-subway/









