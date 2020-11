PRF intercepta comboio de seis ônibus com bolivianos na BR-262

Suspeita é de que os passageiros tenham entrado no País em situação irregular

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) parou seis ônibus nesta tarde, na saída para Corumbá, em Campo Grande, sob suspeita de transporte de bolivianos de forma irregular do país vizinho para o Brasil, via Mato Grosso do Sul.





O destino apurado pela reportagem era São Paulo (SP) a partir de Corumbá.





Os veículos estão no posto da corporação na saída para Corumbá, na BR-262, até que a situação seja esclarecida. Se a situação dos passageiros for ilegal, o caminho é acionar a Polícia Federal para a deportação.





Está sob investigação se a vinda dos bolivianos, a partir da fronteira brasileira com a Bolívia, que é dividida apenas por uma rua do Brasil, em Corumbá, tem relação com a atuação de “coiotes”, como são conhecidas pessoas que atuam na entrada sem documentação correta de estrangeiros.





Não há, ainda, informação detalhada sobre o número de cidadãos bolivianos que estão nos veículos.







