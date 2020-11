Prefeitos eleitos do Centro Oeste se reúnem com CNM para traçar planos

presidente da Assomasul e prefeito de Bataguassu, Pedro Caravina ©DIVULGAÇÃO



Prefeitas e prefeitos eleitos da região Centro Oeste (Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul) se reúnem nesta quarta-feira (25) com dirigentes da CNM (Confederação Nacional de Municípios), a qual a Assomasul é filiada, para traçar metas de atuação do movimento municipalista para o próximo mandato que terá início em janeiro de 2021.





Trata-se do “1º Encontro de Prefeitos Eleitos” que teve início na última segunda-feira (23) e será realizado em cada uma das regiões do país até o dia 30 de novembro.





Passadas as comemorações da vitória nas eleições municipais, os gestores eleitos e reeleitos começam a pensar no planejamento do mandato para melhor atender às demandas de seus cidadãos.





Para o presidente da Assomasul e prefeito de Bataguassu, Pedro Caravina, esse encontro preliminar é muito importante com a CNM que, segundo ele, é uma grande parceira no cumprimento dos desafios da gestão local.





Caravina, que é membro do Conselho Político da CNM, aconselha os futuros gestores a buscarem o entrosamento com a principal entidade municipalista do país visando os próximos compromissos.





Segundo ele, apesar de várias conquistas ao longo deste ano, a pauta de municipalista é extensa e precisa da união de todos, uma vez que 2021 será um ano de grandes desafios.





O dirigente também considera importante cada prefeito mobilizar o representante de seu município no Congresso Nacional (Câmara e Senado), onde tramita várias matérias de interesse dos municípios.





ENCONTRO VIRTUAL





A conversa com os gestores serão divididas por grupos de Estados da mesma região e terá duração de duas horas.





Na ocasião, o presidente da CNM, Glademir Aroldi, vai mostrar a força do movimento municipalista e as transformações que podem ser alcançadas com a união de todos, seja em Brasília ou em seus municípios.





Também será a oportunidade de ouvir as sugestões dos participantes.





As reuniões ocorrem por meio de plataforma on-line. Os participantes com inscrição homologada irão receber, por e-mail, o link para acesso à Sala Virtual da CNM um dia antes da data do encontro.





Após as reuniões serão encaminhados materiais para apoiar a transição e os primeiros dias de mandato, bem como informações sobre como ter acesso a todos os benefícios exclusivos destinados aos municípios contribuintes com o movimento municipalista.









Por: Willams Araújo