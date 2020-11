Polícia Militar tem primeira mulher promovida ao posto de coronel em Mato Grosso do Sul

Promoção foi publicada no Diário Oficial do Estado

coronel da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul Neyde Nunes Barbosa Centurião ©DIVULGAÇÃO



Foi promovida a coronel da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul Neyde Nunes Barbosa Centurião, a primeira mulher a chegar ao posto no Estado. A promoção foi divulgada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (3).





A polícia conta com 551 mulheres na corporação que estão na ativa e 189 que estão na reserva. Neyde está na corporação há 27 anjos, quando ingressou na carreira aos 17 anos. “Sempre tentei pautar minha carreira na educação, no bom atendimento a todos, tanto aos PM´s quanto ao cidadão. Sempre tentei fazer o máximo que pude para honrar tanto minha farda quanto meu Estado. A minha luta de trabalho foi construída, aprendi de família que é trabalhando que a gente vence. É claro que a instituição te ensina muita coisa, te mostra muita coisa, te treina para muita coisa, mas as orientações de berço, elas estão ali arraigadas no meu ser”, disse.





Neyde lembrou de sua carreira que segundo ela por muito tempo sempre foi considerada carreira masculina, “É um grande orgulho, e sou grata em ter chegado a coronel por conta de todo trabalho que elas fizeram e que abriu espaço. Com a minha chegada até aqui, pretendo abrir ainda mais espaço para que outras possam também chegar. E claro, sinto uma responsabilidade gigantesca por representá-las”, falou.