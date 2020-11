Polícia investiga empresário por matar 2 após ser perseguido por trio

Segundo corpo foi localizado na manhã deste domingo, na Rua Capão Redondo, a 2 quilômetros de onde a outra vítima foi morta

Local onde jovem foi encontrado morto com tiro nas costas ©Paulo Francis

Foi identificado como Gabriel de Souza Silva, 21 anos, a segunda vítima de uma briga ocorrida no Bairro Chácara das Mansões, na saída para São Paulo, em Campo Grande. O corpo foi localizado na manhã deste domingo (29) na Rua Capão Redondo, a 2 quilômetros de onde Maykon Cezarin da Silva, 23 anos, morreu com tiro no peito na noite de ontem (29). Um rapaz, que estava com os dois outros jovens na noite de ontem, está desaparecido.





A suspeita é de que os tiros foram disparados por um empresário de 41 anos, que foi perseguido por trio após briga de trânsito. O Fiat Uno, de cor verde, que as vítimas estavam foi encontrado abandonado em frente à casa dele.





O morador de uma residência localizada em frente ao local onde Gabriel foi achado morto conta que saiu de casa por volta das 3h deste domingo e nada havia acontecido ainda. Quando voltou ao imóvel, encontrou a movimentação dos policiais. Há suspeita de que o corpo tenha sido deixado à beira da rua sem asfalto.





No corpo de Gabriel, havia marcas de tiros na costa. Os dois amigos trabalhavam juntos em um açougue. A família suspeita que os assassinatos aconteceram após briga de trânsito porque a lataria do lado direito do Fiat Uno, que pertence a mãe de Gabriel, está amassada. O carro estava em perfeito estado, disseram os familiares da vítima, quando os amigos saíram com ele.





Por enquanto, não há informação se o empresário foi localizado pelos policiais para prestar esclarecimentos.

Fiat Uno, onde as vítimas estavam, foi encontrado abandonado em frente à casa do empresário ©DR





Caso





Conforme boletim de ocorrência, uma testemunha de 62 anos contou que a casa onde o corpo estava estendido em frente pertence à filha dele, de 34 anos. Segundo ele, por volta das 20h, recebeu ligação da filha dizendo para o pai ir até o local urgente, porque três homens estavam atrás do marido dela, de 41 anos, e que um deles já havia sido atingido por tiro e os outros dois escaparam para uma área de mata.





Quando a testemunha chegou ao local, cerca de 50 minutos depois, encontrou o corpo de Maykon na frente da casa e uma equipe da Polícia Militar preservando a área. Sua filha, genro e netos não estavam mais na residência. O portão de elevação da casa estava aberto.





No quarto do imóvel, foram encontradas munições calibre 380 e 32. Ainda segundo a testemunha, o genro tem uma arma, é proprietário de transportadora em posto de gasolina na região e afirmou não saber se ele tinha rixa com alguém.





A Polícia Civil investiga se a briga começou no trânsito. Tudo indica que o dono da casa foi perseguido pelos rapazes até a residência dele. Lá, ele pegou a arma e atirou nos três.





Maykon morreu no local. Gabriel foi encontrado morto na manhã deste domingo e o outro rapaz ainda não foi encontrado.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Viviane Oliveira e Mirian Machado





