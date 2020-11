PANDEMIA| Mato Grosso do Sul perde mais seis vidas para a Covid-19

O boletim epidemiológico online, transmitido pela Secretaria Estadual de Saúde, via facebook do Governo do Estado, nesta terça-feira, dia 10 de novembro, trouxe a confirmação de 381 novos casos de coronavírus em Mato Grosso do Sul. Com isso, o número total de casos confirmados desde o início da pandemia é de 85.507, uma média móvel de 355 casos por dia.





A taxa de contágio voltou a subir para 0,95, ou seja, para cada 100 casos confirmados outros 95 podem ser contaminados. Entre os municípios com maior número de novas confirmações, Campo Grande aparece com 167, Dourados 66, Três Lagoas com 26 e Ponta Porã com 20 novos casos.





Dos 85.507 casos confirmados, 80.462 estão sem sintomas e já estão recuperados, 3.194 estão em isolamento domiciliar, e 211 estão internados.





Com o registro de seis novos óbitos, totalizamos 1.640 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul, desde o início da pandemia. Uma média móvel de quatro óbitos ao dia. Campo Grande apresentou o maior número de óbitos – foram cinco. Sidrolândia registrou um óbito - uma criança de apenas oito anos de idade.





A secretária Adjunta de saúde, Dra. Christine Maymone voltou a explicar que o baixo número de novos óbitos se deve aos problemas enfrentados pelo Ministério da Saúde para atualização em suas bases de dados, e ainda não refletem os números referentes ao final de semana.





Por: Katiuscia Fernandes