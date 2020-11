PANDEMIA| Itália notifica 36 mil novos casos e 653 óbitos nas últimas 24 horas

A Itália contabiliza agora um total de 1.308.528 casos positivos confirmados desde o início da pandemia no país, a 21 de fevereiro.





Nas últimas 24 horas foram realizados 250.186 testes de diagnóstico, mais 15.352 do que ontem (e apenas um pouco abaixo do recorde de 254.908, que aconteceu no dia 13 de novembro).





A Proteção Civil italiana notifica ainda mais 653 óbitos referentes às últimas 24 horas, um número inferior ao reportado na véspera (753). Desde 10 de novembro que o número de mortes está consecutivamente acima da meia centena diária. O número total de mortes associadas à doença causada pelo vírus SARS-CoV-2 é agora de 47.870.

O número de casos ativos é agora de 761.671, mais 18.503 em relação ao dia anterior.





É comunicado, ainda, que existem 33.610 pacientes hospitalizados (mais 106 desde ontem), dos quais 3.712 estão nos cuidados intensivos (mais 42 em relação à véspera).





As pessoas dadas como curadas e recuperadas são, neste momento, 498.987, com um aumento de 17.020 em relação à véspera.





Recorde-se que, para conter o vírus, o governo decretou até 3 de dezembro o recolher obrigatório entre as 22h00 e as 5h00, restringiu o horário dos restaurantes e encerrou cinemas, teatros, academias e piscinas. Além disso, impôs um sistema com três níveis de restrições a nível regional - vermelho, laranja e amarelo - para impor as mais severas aos territórios mais afetados e evitar o encerramento total do país, que penalizaria as menos afetadas.





NAOM





***