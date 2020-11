PANDEMIA| Coronavírus continua fazendo vítimas em MS, com 10 mortes em apenas 24 horas

Mato Grosso do Sul registrou 10 óbitos em apenas 24 horas por coronavírus. “A doença ainda não acabou, ainda está muito presente, a população precisa continuar contribuindo com as regras de biossegurança”, a afirmação é do secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, durante a transmissão ao vivo do boletim epidemiológico desta quarta-feira (04).





Com isso, a doença resultou na morte de 1.622 pessoas. Dos dez últimos óbitos, sete foram na Capital, um em Dourados, um em Corumbá e um em Miranda.





De ontem para hoje, 417 exames deram positivos para o coronavírus, totalizando 83.439 casos confirmados. Em recuperação, 3.555 pessoas estão em isolamento domiciliar e 239 estão internadas, sendo duas de outros estados.





Em leitos clínicos, 128 pessoas estão em internação, sendo 80 na rede pública e 48 em instituições privadas e 113 pessoas estão em leitos de UTI, com 84 pelo SUS e 29 pela rede privada.

Clique aqui e acesse o relatório na íntegra.









Por: Ana Brito