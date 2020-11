Pancadas de chuva e temperaturas de até 36°C são esperadas para esta quinta-feira (12)

©EDEMIR RODRIGUES



Uma massa de ar quente e úmido predomina sobre o Brasil e a possibilidade de chuva se mantém pelo menos até o final de semana das eleições em Mato Grosso do Sul.





Para esta quinta-feira (12) a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado e pancadas de chuva são esperadas para todas as regiões segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).





Chuva frequente pode ocorrer nas áreas sudoeste, sul e central. Condições adversas podem acontecer, como chuva intensa e raios.





A umidade relativa do ar nesta quinta pode variar entre 95% a 50%. Vento fraco a moderado com rajadas localizadas são esperados para todas as regiões.





Temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão registrar mínima de 19°C e máxima de 36°C, e para a Capital a variação está estimada em 20°C a 30°C.





Por: Mireli Obando