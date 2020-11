Os brasileiros mais caros da história

Não parece que há muito tempo a janela de transferência de verão na Europa se fechou, depois que a pandemia de Coronavírus viu o mundo do futebol parar, e muitas ligas em todo o mundo foram suspensas ou estendidas. Mas não demorará muito para que a janela de 2021 se abra, e já o boato está em alta, deixando os fãs animados e nervosos, na mesma medida, antes das férias de inverno. Enquanto fazemos um balanço da temporada até agora, vamos dar uma olhada em algumas das taxas de transferência impressionantes que foram pagas às estrelas da Seleção.





1. Neymar - €222M





Não é a primeira vez que seu nome aparece, mas a transferência de Neymar de Barcelona para o Paris Saint-Germain em agosto de 2017 o coloca no topo das paradas. Ele não é apenas o brasileiro mais caro de todos os tempos, mas também a transferência mais cara do futebol mundial - e a única a ultrapassar a marca de €200 milhões. O PSG era o favorito na maioria das competições para quem aposta online e, na última temporada, Neymar conquistou a tríplice coroa nacional. Apesar do adiamento da temporada francesa devido à Covid-19, o PSG liderou a classificação antes de o campeonato ser suspenso, e Neymar também fez parte da equipe para vencer a Copa da França e a Copa da Liga.





2. Philippe Coutinho - €145M





Coutinho mudou-se do Liverpool para o Barcelona em janeiro de 2018, após meses de especulação. Quando chegou ao Camp Nou com uma distensão na coxa e perdeu três semanas de futebol, ele foi campeão consecutivo da La Liga, conquistando o título em 2017-18 e 2018-19, antes de ser emprestado ao Bayern de Munique na última temporada. Sob o comando do novo técnico do Barça, Ronald Koeman, Coutinho teve uma nova vida e, embora houvesse especulações que o ligassem de volta à Premier League, ele parece estar mais estabelecido na Catalunha.





3. Neymar - €88,2M





Neymar ganhou destaque no Santos, mas foi na temporada de 2013 que ele realmente esteve no radar da elite europeia. Em entrevista em março daquele ano, ele disse: “Tenho o sonho de jogar na Europa, por um grande clube como Barcelona, Real Madrid e Chelsea”, antes de acrescentar: “Não sei onde me encaixaria se fosse para o Barça, mas sei que agora estou no Santos”. E eis que ele assinou com o clube catalão em junho. Neymar venceu tudo o que há para vencer na Espanha, vencendo também a Champions League em 2015. E sua saída do Camp Nou gerou a maior taxa de transferência de todos os tempos!





4. Arthur - €72M





Parece haver um tema em discussão aqui. Apesar de ter assinado originalmente um contrato de seis anos com o Barcelona em julho de 2018, com apenas dois anos de contrato, Arthur trocou a Catalunha por Torino. Ele se juntou ao gigante italiano Juventus no verão, em um contrato de cinco anos no valor de €72 milhões, mais €10 milhões de extras. Ele também fez parte de uma troca que viu Miralem Pjanić seguir o outro caminho. O meio-campista estava no banco durante a primeira partida da Juventus na atual temporada, antes de iniciar o empate em 2 a 2 com a Roma. Ele vem em quarto lugar na nossa lista.





Completando o top 10





5. Kaká - €67M





6. Alisson - €62,5M





7. Oscar - €60M





8. Fred - €59M





9. Hulk - €55,8M





10. Éder Militão / Alex Teixeira - €50M