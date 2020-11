Ônibus bate em carro e motorista morre, na Avenida Tiradentes

Imagens de Câmera de segurança na região das Avenidas Brilhante e Marechal Deodoro, no Jardim Leblon, mostram o momento em que veículo Renault Sandero colide com ônibus do transporte público da Capital. O motorista, identificado como José Flores de Almeida, de 57 anos, teria sofrido mal súbito antes da batida e morreu no acidente.





No vídeo, é possível ver o momento em que o carro vem pela Avenida Tiradentes, rumo a Avenida Marechal Deodoro. Lentamente, o motorista estaciona o carro, mas em seguida, o veículo sai rapidamente e colide com o ônibus que deixava a Avenida Brilhante para acessar a outra via, rumo ao Terminal Bandeirantes.





Pelas imagens, ainda é possível ver que a movimentação de veículos no horário do acidente era intensa.





Pelo menos 40 pessoas estavam dentro do coletivo no momento da batida. Segundo apurado pela reportagem, somente uma mulher, não identificada, foi levada para Upa (Unidade de Pronto Atendimento Comunitário) Leblon, com ferimentos na região da axila.





Com o impacto da batida, o carro ficou destruído. Além do Corpo de Bombeiros, equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi ao local e constatou o óbito.













Por Liniker Ribeiro e Ana Paula Chuva