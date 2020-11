Novembro: mês do PIX e da Black Friday

Fase de testes do PIX está ativa e você pode ser um dos primeiros a usar

O mês de novembro começou movimentado em termos de economia e comportamento dos usuários. O novo sistema de pagamentos do Banco Central (BC), PIX, que movimenta o mercado financeiro desde fevereiro tem início das operações marcado para no próximo dia 16. No entanto, as fases de testes já estão acontecendo.





De acordo com o BC, a fase restrita (período de testes) tem o objetivo de colocar o sistema em funcionamento e validar a segurança de todos os dispositivos, realizando operações reais. Até o próximo dia 15, entre 1% e 5% dos clientes das instituições financeiras poderão fazer transações por meio do novo formato de pagamentos instantâneo, mas em horários limitados.





Nesta primeira etapa, o PIX funcionará das 9h às 22h, durante a semana, exceto entre esta quinta e as próximas sexta-feiras, quando continuará operando de madrugada. Os critérios de escolha dos clientes que participarão da fase preparatória são uma amostragem da carteira da instituição, portanto, você tem chances de poder usar o PIX antes de todo mundo.





Os selecionados poderão fazer um pagamento instantâneo por meio dos canais digitais do App do banco e enviar o PIX para qualquer pessoa, ou seja, até mesmo quem não foi selecionado para a etapa poderá receber um pagamento. Para saber se está participando da fase restrita do PIX, acesse seu banco digital e verifique se opção está disponível para você.





Black Friday mais tecnológica do que nunca





Conhecido como o dia das promoções, a Black Friday movimenta todos os anos um intenso faturamento para a economia nacional, com reflexos altamente positivos especialmente no e-commerce. Em 2019, de acordo com a E-bit, as vendas virtuais faturaram R$ 3,2 bilhões.





Este ano, a tendência é um expressivo aumento no total de compras e no valor faturado. Afinal, a impossibilidade de aglomeração em lojas físicas deve levar muitos consumidores para as lojas online. A data marcada para a Black Friday 2020 é 27 de novembro, mas já vale ficar de olho nos preços dos produtos desejados e garantir a compra dos itens usando um cartão virtual, a forma mais segura de comprar online.





Além disso, até a data da Black Friday, o PIX estará operando normalmente e muitas transações de pagamento já serão instantâneas. É uma ótima oportunidade de testar a funcionalidade e, ainda, garantir bons descontos.